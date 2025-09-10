Novo Nordisk streicht weltweit tausende Stellen

Genauso viel verspricht sich das Management ab 2026 dann jährlich einsparen zu können. Das Ziel sei es, das Unternehmen schlanker aufzustellen und Entscheidungen zu beschleunigen. So soll der Konzern vor allem auf die Wachstumschancen im Bereich Diabetes und Adipositas ausgerichtet werden, hieß es.

Infolge der Restrukturierung passte Novo seinen Ausblick für 2025 an. Für den bereinigten operativen Gewinn erwarten die Dänen nun einen um Wechselkurseffekte bereinigten Zuwachs von 4 bis 10 Prozent. Zuletzt war das Management von 10 bis 16 Prozent Plus ausgegangen.