Novartis steigert Ergebnis und bestätigt Prognose

"Novartis hat im dritten Quartal eine solide finanzielle Performance erzielt und die Auswirkungen der zunehmenden Einbußen durch Generika in den USA mehr als wettgemacht", erklärte Konzernchef Vas Narasimhan. Novartis bekräftigte den Ausblick für das Gesamtjahr. So peilt das Unternehmen weiterhin ein Wachstum des operativen Kernergebnisses im niedrigen Zehnerbereich und ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich an.