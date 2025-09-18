Notenbank in London behält Leitzins bei 4,0 Prozent

Im August hatten die Währungshüter mit hauchdünner Mehrheit für eine Zinssenkung gestimmt. Es war die fünfte geldpolitische Senkung binnen eines Jahres. Die BoE wagte nun keinen weiteren Schritt nach unten, auch weil die Inflationsgefahr im Land noch nicht gebannt erscheint: Die Teuerungsrate ist mit zuletzt 3,8 Prozent die höchste unter den großen westlichen Industrienationen (G7). Die Inflation erreichte damit den höchsten Wert binnen 19 Monaten und liegt fast doppelt so hoch, wie der von der BoE angestrebte Wert von 2,0 Prozent.