Nordex sicherte sich Aufträge über 508 Megawatt in Kanada

Der deutsche Windkraftanlagenbauer Nordex hat ⁠sich in Kanada weitere Aufträge gesichert. Wie das Unternehmen am Montag mitteilte, umfassen die beiden Bestellungen die Lieferung von 73 Turbinen mit einer Gesamtleistung von 508 Megawatt (MW) und langfristige Servicevereinbarungen. Die Lieferung der Anlagen sei für die Jahre 2027 und 2028 geplant. Die Namen der Kunden und der Windparks wurden nicht bekanntgegeben.

