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Der finnische Netzwerkausrüster Nokia verkauft sein Geschäft mit privaten Funknetzen für Unternehmenskunden (Enterprise Campus Edge) an die Beteiligungsgesellschaft Aurelius. Der geplante Verkauf unterstütze die Strategie von Nokia, das Portfolio zu schärfen und Ressourcen auf Bereiche mit größerem langfristigen Wert zu konzentrieren, teilte das Unternehmen mit. Der Abschluss der Transaktion werde in der ersten Hälfte des Jahres 2027 erwartet.

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