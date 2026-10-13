©AFP, DIMITAR DILKOFF, Apa
Der finnische Netzwerkausrüster Nokia verkauft sein Geschäft mit privaten Funknetzen für Unternehmenskunden (Enterprise Campus Edge) an die Beteiligungsgesellschaft Aurelius. Der geplante Verkauf unterstütze die Strategie von Nokia, das Portfolio zu schärfen und Ressourcen auf Bereiche mit größerem langfristigen Wert zu konzentrieren, teilte das Unternehmen mit. Der Abschluss der Transaktion werde in der ersten Hälfte des Jahres 2027 erwartet.
von
Zum Kaufpreis machte Nokia keine Angaben. Die Sparte betreibt private Drahtlosdienste für fast 900 Kunden weltweit, unter anderem in der Fertigung, im Bergbau und in der Logistik.
NOZAY - FRANKREICH: FOTO: APA/APA/AFP/DIMITAR DILKOFF