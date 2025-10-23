Nokia mit Umsatz und Gewinn über Erwartungen

Konzernchef Justin Hotard begründete den Umsatzanstieg unter anderem mit anhaltend hohen Investitionen der Mobilfunkfirmen in ihre 5G-Netze. Auch die Netzwerkprodukte für die Anbieter von Cloud-Dienstleistungen und Künstlicher Intelligenz (KI) seien stark gefragt. Nokias schwedischer Erzrivale Ericsson hatte vergangene Woche ebenfalls überraschend positive Zahlen vorgelegt.

Hotard kündigte am Donnerstag zudem an, die Wagniskapital-Investitionen seines Unternehmens zu reduzieren. Diese würden künftig anders bilanziert. Deswegen hob Nokia die Gesamtjahresprognose für den operativen Gewinn leicht an. Die Firma rechnet nun mit einem Wert zwischen 1,7 und 2,2 Milliarden Euro.