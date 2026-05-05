Neuer PayPal-Chef liefert zum Einstand starke Zahlen

Für den neuen Konzernchef Enrique Lores, der am Dienstag erstmals die Zahlen präsentierte, ist dies ein wichtiger Erfolg. Er will den Konzern, der unter starkem Konkurrenzdruck von Tech-Firmen wie Apple und Google steht, mit einer neuen Strategie auf Kurs bringen. Dazu sollen in den kommenden Jahren rund 1,5 Milliarden Dollar eingespart und in neues Wachstum reinvestiert werden.

Die Zahlungsnetzwerke Visa, Mastercard und American Express hatten zuletzt starke Quartalsergebnisse veröffentlicht, die trotz des wirtschaftlichen Drucks auf einen anhaltenden Konsumtrend hindeuteten.