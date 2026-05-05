Neuer PayPal-Chef liefert zum Einstand starke Zahlen

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Dank robuster Konsumausgaben wohlhabender Haushalte hat der Bezahldienst PayPal im ersten Quartal die Erwartungen der Wall Street übertroffen. Der Umsatz stieg um sieben Prozent auf 8,35 Mrd. Dollar (7,14 Mrd. Euro), wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Der bereinigte Gewinn lag mit 1,34 Dollar je Aktie ebenfalls über den Schätzungen. Das gesamte Zahlungsvolumen kletterte währungsbereinigt um acht Prozent auf rund 464 Milliarden Dollar.
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Für den neuen Konzernchef Enrique Lores, der am Dienstag erstmals die Zahlen präsentierte, ist dies ein wichtiger Erfolg. Er will den Konzern, der unter starkem Konkurrenzdruck von Tech-Firmen wie Apple und Google steht, mit einer neuen Strategie auf Kurs bringen. Dazu sollen in den kommenden Jahren rund 1,5 Milliarden Dollar eingespart und in neues Wachstum reinvestiert werden.
Die Zahlungsnetzwerke Visa, Mastercard und American Express hatten zuletzt starke Quartalsergebnisse veröffentlicht, die trotz des wirtschaftlichen Drucks auf einen anhaltenden Konsumtrend hindeuteten.