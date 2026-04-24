Nasdaq und S&P-500 setzen Rekordkurs fort

Der Auswahlindex Nasdaq Composite gewann um 1,63 Prozent auf 24.836,60 Punkte. Dass er seinen Rekordkurs fortsetzen konnte, lag vor allem an gefeierten Resultaten des Prozessorherstellers Intel.

Der breit aufgestellte S&P 500 gewann 0,80 Prozent auf 7.165,08 Punkte, was auch für eine Bestmarke reichte. Von einer solchen immer noch entfernt liegt der Dow Jones Industrial, der die Rally am Freitag auch nicht mitging. Der Leitindex der Wall Street gab vor dem Wochenende um 0,16 Prozent auf 49.230,71 Zähler nach. Auf Wochensicht hat er damit 2,4 Prozent verloren.

Im Ringen um eine Beendigung des Iran-Kriegs reisen der US-Sondergesandte Steve Witkoff und der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner, nach Pakistan zu Verhandlungen mit Vertretern Teherans. Beide fliegen am Samstag in der Früh (Ortszeit Washington) ab, wie US-Regierungssprecherin Karoline Leavitt dem Sender Fox News sagte. Laut dem Sender CNN und dem Nachrichtenportal "Axios" sollen sich die beiden US-Vertreter mit dem iranischen Außenminister Abbas Araghtschi treffen.

Abseits des Krieges war der Prozessorhersteller Intel das große Thema des Tages. Er reihte sich bei den US-Chipwerten ein, die nach vorgelegten Zahlen und Ausblicken massive Kursgewinne verbuchten. All jene, die geglaubt hätten, der KI-Boom sei beendet, würden eines Besseren belehrt, sagte ein Marktkenner. Die Gewinnentwicklung in der Branche sei atemberaubend und das Angebot hinke der exorbitanten Nachfrage nach Halbleitern deutlich hinterher.

Am Vortag war schon Texas Instruments für seine Zahlen gefeiert worden und dies war bei Intel nun noch stärker der Fall. Durch einen Kurssprung, der bis zu 27 Prozent groß war, erreichten sie nach 26 Jahren wieder ein Rekordhoch. Auch andere Branchenwerte profitierten davon, dass die Intel-Aktien zum Sitzungsende noch 23,4 Prozent höher gehandelt wurden: Allen voran legten die Titel der Prozessor-Konkurrenten Qualcomm und AMD sowie des Chipdesigners ARM prozentual zweistellig zu.

Unter den Standardwerten im Dow ging es gebremster zu. Aber auch dort konnte mit Procter & Gamble ein Unternehmen mit besser als erwarteten Zahlen zum dritten Geschäftsquartal überzeugen. Die Titel des Konsumgüterkonzerns stiegen um 1,7 Prozent, mussten aber im Dow mit Amazon, Nvidia, Salesforce und Microsoft vier enthaltenen Tech-Werten den Vortritt lassen.

Für KI-Fantasie sorgte generell auch die Nachricht, dass nach Amazon auch Google mit einer weiteren Milliarden-Investition die Allianz mit dem OpenAI-Rivalen Anthropic festigt. Dies hievte die Nvidia-Aktien mit 4,3 Prozent ins Plus. Die Titel des Google-Mutterkonzerns Alphabet stiegen um 1,4 Prozent.

Es gab am breiten Markt aber auch Unternehmen mit Zahlen, die enttäuschten. Allen voran galt dies für den Kabelnetzbetreiber Charter Communications, der im ersten Quartal mehr Kunden verlor als erwartet. Die zuletzt gut gelaufenen Aktien rauschten um 25,5 Prozent in die Tiefe. Sie belasteten damit auch die Titel des Konkurrenten Comcast, der am Vortag noch von guten Zahlen beflügelt worden war.