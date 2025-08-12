Mutares zurück in schwarzen Zahlen

Der Erlös sei in den ersten sechs Monaten um rund ein Fünftel auf gut 3,1 Mrd. Euro geklettert, teilte die im SDAX notierte Gesellschaft am Dienstag in München mit.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) schwoll auf 598 Mio. Euro an, nachdem im Vorjahr hier noch knapp 72 Mio. Euro zu Buche gestanden hatten. Unter dem Strich gelang die Rückkehr in die schwarzen Zahlen: So entfiel auf die Aktionäre ein Gewinn von 289 Mio. Euro, nach minus 156 Mio. Euro vor einem Jahr.