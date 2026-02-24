MTU erhöht Dividende nach Gewinnsprung kräftig

Jetzt soll die Dividende von 2,20 auf 3,60 Euro klettern und damit deutlich stärker als von Analysten erwartet. Für 2026 fasst der neue Vorstandschef Johannes Bussmann weitere Steigerungen von Umsatz und Gewinn in Aussicht.

So soll der bereinigte Umsatz von zuletzt 8,7 Mrd. auf 9,2 bis 9,7 Mrd. Euro steigen. Der bereinigte operative Gewinn soll auf 1,35 bis 1,45 Mrd. Euro zulegen. Bussmann sieht den Triebwerkshersteller damit auf dem Weg zu seinen mittelfristigen Zielen. Für 2030 hat er weiterhin einen Umsatz von 13 bis 14 Mrd. Euro im Blick.