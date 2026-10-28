Umsatz und Ergebnis lagen damit über der durchschnittlichen Analystenschätzung. "Wir sind gut ins Geschäftsjahr 2026/2027 gestartet", sagte Amy Hood, Finanzchefin des Softwarekonzerns, am Mittwoch. "Die Geschäftszahlen haben die Erwartungen beim Umsatz ebenso wie beim operativen Ergebnis und beim Nettogewinn übertroffen."

Zudem überraschte Microsoft bei den Investitionen positiv. Diese waren nicht ganz so hoch wie erwartet. An der Börse kamen die Nachrichten hervorragend an. Die Aktie legte nachbörslich kräftig zu. Gut 45 Minuten nach der Bekanntgabe der Zahlen zog der Kurs im Vergleich zum Schlusskurs im Haupthandel um vier Prozent auf 552 Dollar an. Zwischenzeitlich war die Aktie nachbörslich auf mehr als 560 Dollar geklettert.

Die Quartalszahlen seien "so makellos, wie es für ein Unternehmen dieser Größe nur sein kann", sagte Analyst Jesse Cohen vom Finanzportal Investing.com. Sie bildeten ein Gegengewicht zu den Bilanzen des Internetkonzerns Alphabet und der Facebook-Mutter Meta. Deren Quartalsergebnisse schürten Sorgen, dass sich der Ausbau der KI-Infrastruktur als Verlustgeschäft erweisen könnte. Bei Microsoft schlage er sich dagegen positiv in den Zahlen nieder.

Sollte der Microsoft-Aktienkurs am Donnerstag in ähnlichem Maße zulegen wie am Mittwoch nach Börsenschluss, könnte die Microsoft-Aktie ihr bisheriges Rekordhoch von etwas mehr als 555 Dollar aus dem Sommer 2025 übertreffen. Mit einem Börsenwert von derzeit rund vier Milliarden Dollar zählt Microsoft zu den weltweit wertvollsten Konzernen.