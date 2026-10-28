Abo

Kreise: Deutsche Telekom legt Fusion mit T-Mobile US auf Eis

Subressort
Nachrichtenfeed
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Neuer Anlauf zu späterem Zeitpunkt möglich
 © AFP, ALASTAIR PIKE, Apa
©AFP, ALASTAIR PIKE, Apa
  1. home
  2. Aktuell
  3. Nachrichtenfeed
Die Deutsche Telekom legt einem Medienbericht zufolge eine mögliche Fusion mit ihrer US-Tochter T-Mobile US vorerst auf Eis. Der Bonner Konzern habe sich dagegen entschieden, ein formelles Angebot vorzulegen, meldete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Dies liege unter anderem am Widerstand des Betriebsrats.

von

Es sei jedoch möglich, dass die Telekom zu einem späteren Zeitpunkt einen neuen Anlauf für eine Offerte nehme. Vertreter der Telekom und von T-Mobile US lehnten eine Stellungnahme ab, hieß es weiter.

Durch einen Zusammenschluss entstünde der weltgrößte Telekommunikationskonzern. Die Telekom hält bereits gut 54 Prozent an T-Mobile US. Die Fusionspläne stoßen jedoch seit längerem auf Skepsis. So war im September bekannt geworden, dass der aktivistische Investor Elliott bei den Bonnern eingestiegen war, um die Verschmelzung zu verhindern und stattdessen auf Maßnahmen zur Steigerung des Börsenwertes wie Aktienrückkäufe zu dringen. Zudem gelten die Hürden für das Vorhaben als hoch: Unter anderem müsste der Bund als größter Telekom-Aktionär zustimmen, der bei einer möglichen Verlegung des Unternehmenssitzes ins Ausland einen Verlust staatlicher Kontrolle befürchten könnte.

WASHINGTON - USA: FOTO: APA/APA/AFP/ALASTAIR PIKE

Über die Autoren

Logo
trend. Newsletter

Die wichtigsten Wirtschaftsthemen des Tages

Jetzt anmelden!