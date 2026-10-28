Dennoch gaben die Aktien im nachbörslichen Handel um knapp vier Prozent nach. Grund dafür war ein Rückgang der operativen Marge im wichtigen US-Expressgeschäft, die von 6,8 Prozent im Vorjahr auf 6,6 Prozent schrumpfte.

Das verbesserte Quartalsergebnis führte der Konzern auf höhere Erträge pro Paket, ein gestiegenes Sendungsvolumen sowie fortlaufende Kosteneinsparungen zurück. Diese positiven Effekte seien jedoch teilweise durch zusätzliche Transportkosten, höhere Löhne und Gehälter sowie veränderte US-Zollrichtlinien geschmälert worden.

"Wir setzen operativ weiterhin auf strikte Disziplin, um unsere Betriebskosten zu senken und uns gleichzeitig auf profitables Wachstum zu konzentrieren", erklärte Konzernchef Raj Subramaniam. FedEx hat mit dem jüngsten Quartal seine Berichterstattung auf das Kalenderjahr umgestellt.