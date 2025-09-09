Meyer Burger strebt Delisting in der Schweiz an

Meyer Burger hatte im April vorläufige Geschäftszahlen veröffentlicht und demnach 2024 bei einem Umsatz von lediglich knapp 70 Mio. Franken (75 Mio. Euro) einen operativen Verlust (EBITDA) von 210,4 Mio. Franken verbucht. Ende Mai folgte dann der Insolvenzantrag in Deutschland und Ende Juni in den USA. Meyer Burger wie auch andere Solarfirmen in Europa ächzen unter den Billigimporten aus China. Zudem brachte den Schweizer Konzern im November die Vertragskündigung seines Großkunden, die amerikanische D.E. Shaw Renewable Investments, ins Wanken.