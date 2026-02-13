Abo

Mercedes ruft in den USA rund 12.000 E-Autos zurück

++ ARCHIVBILD ++ Mercedes kämpft mit Brandgefahr bei Hochvoltbatterien
 © APA/APA/dpa/Marijan Murat
Der deutsche Autobauer Mercedes-Benz ruft in den USA wegen Brandgefahr bei Hochvoltbatterien fast 12.000 Elektroautos zurück. Grund sei ein möglicher interner Fehler der Batterien, der sowohl während der Fahrt als auch im geparkten Zustand zu einem Brand führen könne, teilte die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA am Donnerstag mit. Betroffen sind demnach 11.895 E-Fahrzeuge.

Die Besitzer wurden aufgefordert, ihre Wagen im Freien zu parken, das Aufladen zu begrenzen und einen kostenlosen Austausch der Batterie zu veranlassen.

