Mercedes ruft in den USA rund 12.000 E-Autos zurück

© APA/APA/dpa/Marijan Murat home Aktuell Nachrichtenfeed

Der deutsche Autobauer Mercedes-Benz ruft in den USA wegen Brandgefahr bei Hochvoltbatterien fast 12.000 Elektroautos zurück. Grund sei ein möglicher interner Fehler der Batterien, der sowohl während der Fahrt als auch im geparkten Zustand zu einem Brand führen könne, teilte die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA am Donnerstag mit. Betroffen sind demnach 11.895 E-Fahrzeuge.

von APA Teilen