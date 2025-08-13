Trend Logo
Abo

Mercedes-Benz könnte Leasingtochter Athlon an BNP verkaufen

Subressort
Nachrichtenfeed
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Athlon wird mit einer Milliarde Euro bewertet
 © APA/APA/AFP/INA FASSBENDER
©APA/APA/AFP/INA FASSBENDER
  1. home
  2. Aktuell
  3. Nachrichtenfeed
Mercedes-Benz ist nach einem Medienbericht in fortgeschrittenen Gesprächen über einen Verkauf seiner Leasingtochter Athlon an die französische Bank BNP Paribas. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch weiter berichtete, wird das Unternehmen dabei mit 1 Mrd. Euro bewertet. Der Abschluss des Verkaufs sei aber noch nicht sicher, da es noch andere Interessenten gebe, hieß es mit Verweis auf mehrere mit dem Vorgang vertraute Personen.

von

Wie Reuters früher von Insidern erfahren hatte, war neben BNP auch Credit Agricole an dem Geschäft mit Pkw-Leasing und Flottenmanagement interessiert. Der Mercedes-Vorgängerkonzern Daimler hatte Athlon 2016 für 1,1 Mrd. Euro von der niederländischen Rabobank abgekauft. Mit einer Flotte von rund 400.000 Pkw und Vans verschiedener Marken und einer Präsenz in 20 Ländern gehört Athlon zu den führenden Anbietern in Europa.

Ein Sprecher der Mercedes-Benz-Sparte Mobility erklärte, das Unternehmen prüfe fortlaufend strategische Optionen für sein Geschäft, einschließlich Athlon. BNP war nicht unmittelbar für eine Stellungnahme zu erreichen. Die Bank ist bereits mit ihrer Tochter Arval im Fahrzeugleasinggeschäft aktiv.

DORTMUND - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/AFP/INA FASSBENDER

Über die Autoren

Logo
Bleiben Sie im trend.
Jetzt abonnieren