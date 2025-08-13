Mercedes-Benz könnte Leasingtochter Athlon an BNP verkaufen

Wie Reuters früher von Insidern erfahren hatte, war neben BNP auch Credit Agricole an dem Geschäft mit Pkw-Leasing und Flottenmanagement interessiert. Der Mercedes-Vorgängerkonzern Daimler hatte Athlon 2016 für 1,1 Mrd. Euro von der niederländischen Rabobank abgekauft. Mit einer Flotte von rund 400.000 Pkw und Vans verschiedener Marken und einer Präsenz in 20 Ländern gehört Athlon zu den führenden Anbietern in Europa.

Ein Sprecher der Mercedes-Benz-Sparte Mobility erklärte, das Unternehmen prüfe fortlaufend strategische Optionen für sein Geschäft, einschließlich Athlon. BNP war nicht unmittelbar für eine Stellungnahme zu erreichen. Die Bank ist bereits mit ihrer Tochter Arval im Fahrzeugleasinggeschäft aktiv.