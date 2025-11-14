Luxuskonzern Richemont mit Wachstum und Gewinnsprung

In der Vorjahresperiode hatte eine Wertberichtigung von 1,3 Mrd. Euro in Zusammenhang mit dem Verkauf des langjährigen Sorgenkindes Yoox Net-a-Porter (YNAP) den Gewinn gedrückt. Richemont übertraf in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2025 die Markterwartungen. Analysten hatten einer Umfrage von Visible Alpha zufolge mit einem Nettogewinn von 1,72 Mrd. Euro gerechnet.