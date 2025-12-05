Deutsche Industrie mit unerwartet kräftigem Auftragsplus

Der Zuwachs sei "erneut von Großaufträgen vor dem Hintergrund verteidigungswirtschaftlicher Beschaffungen geprägt", erklärte das Wirtschaftsministerium. Bereinigt um deren Einfluss wäre das Plus mit 0,5 Prozent deutlich geringer ausgefallen. Im Bereich Sonstiger Fahrzeugbau - wozu Flugzeuge, Schiffe, Züge und Militärfahrzeuge zählen - gab es einen Anstieg von 87,1 Prozent zum Vormonat.

Ökonomen sehen ebenfalls keinen Anlass für Euphorie. "Trotzdem steckt die deutsche Industrie weiter in einer tiefen Strukturkrise", sagte Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer. "Wir erwarten für das nächste Jahr nur deshalb mehr Wirtschaftswachstum, weil die Bundesregierung die Nachfrage schuldenfinanziert anfacht." Das sieht Chefvolkswirt Alexander Krüger von der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank ähnlich: "Der Zuwachs ist schön, Aufträge fehlen dennoch an allen Ecken und Enden." Er verwies darauf, dass die Aufträge im Oktober um 0,7 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats lagen.

Während die Nachfrage aus dem Ausland im Oktober um 4,0 Prozent zum Vormonat schrumpfte, zog die aus dem Inland um 9,9 Prozent an. Im weniger schwankenden Dreimonatsvergleich lag der Auftragseingang von August bis Oktober um 0,5 Prozent niedriger als in den drei Monaten zuvor. Eine spürbar steigende Nachfrage gab es in der Metallerzeugung und -bearbeitung mit einem Plus von 11,9 Prozent. Die Hersteller von elektrischen Ausrüstungen meldeten dagegen einen Einbruch von 16,2 Prozent.