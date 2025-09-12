Lufthansa steuert Kurz- und Mittelstrecke künftig zentral

Der Umbau betrifft die "Drehkreuz-Airlines" Lufthansa, AUA, Swiss und Brussels Airlines. Ziel sei die Stärkung der Marktposition sowie die Steigerung der Effizienz und Profitabilität, heißt es in der Aussendung. Die Änderungen sollen ab dem 1. Jänner 2026 umgesetzt werden. Die geplante stärkere Zentralisierung des Konzerns war bereits Ende August bekannt geworden.

Bei den einzelnen Airlines selbst verbleibt die Verantwortung für das Kundenerlebnis. Das betreffe das Bordprodukt, Catering, Lounges in den Heimatmärkten oder Service für die Fluggäste. Auch das Management der jeweiligen Flugbetriebe und der operative Flugbetrieb bleiben in der Verantwortung der einzelnen Hub-Airlines.