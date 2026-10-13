Gleichzeitig läuft das klassische Geschäft mit Öl und Gas glänzend: Die Raffinerie-Margen dürften sich im Vergleich zum Vorquartal fast verdoppelt haben. BP rechne hier mit einem Gewinn zwischen 1,9 und 2,1 Milliarden Dollar. Hintergrund sind die gestiegenen Ölpreise infolge des Kriegs der USA und Israels gegen den Iran, die den Ölmultis hohe Gewinne bescheren. Auch das Ergebnis aus dem Gashandel soll deutlich höher ausfallen als im Vorquartal, während die Fördermenge stabil bleiben soll, wie BP mitteilte.