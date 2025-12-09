Lkw-Verkehr auf deutschen Autobahnen im November gesunken

Wirtschaftliche Aktivität erzeugt und benötigt Verkehrsleistungen: "Daher besteht ein deutlicher Zusammenhang zwischen dem Lkw-Maut-Fahrleistungsindex und Indizes zur wirtschaftlichen Aktivität, insbesondere der Industrieproduktion", erläuterte das Statistikamt. Da die Lkw-Maut-Fahrleistungsdaten etwa einen Monat früher verfügbar sind als jene zur Produktion, gelten sie als ein früher Signalgeber für den Konjunkturverlauf.

"Der Zusammenhang zwischen den Lkw-Maut-Zahlen und der Produktion war zuletzt vergleichsweise eng, sodass die schwachen Maut-Zahlen im November tatsächlich dafür sprechen, dass die Produktion eher wieder etwas niedriger war als im Oktober", sagte Commerzbank-Ökonom Ralph Solveen. "Dies erinnert wieder einmal daran, dass ein kräftiger Aufschwung der Industrie derzeit wohl kaum in Sicht ist." Zumindest scheine sich die Industrie zuletzt aber stabilisiert zu haben, nachdem der Trend zuvor über eine längere Zeit nach unten gezeigt habe.

Die angeschlagene deutsche Industrie sendete zuletzt ein weiteres Lebenszeichen: Nach den Aufträgen ist im Oktober auch die Produktion den zweiten Monat in Folge gestiegen. Industrie, Bau und Energieversorger stellten zusammen 1,8 Prozent mehr her als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt zuvor mitteilte. Das ist der höchste Zuwachs seit März. Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) erwartet für das zu Ende gehende Jahr einen Produktionsrückgang von zwei Prozent. "Somit geht die Industrieproduktion das vierte Jahr in Folge zurück", schrieb BDI-Präsident Peter Leibinger im aktuellen Industriebericht seines Verbandes. "Das ist keine konjunkturelle Delle, sondern ein struktureller Abstieg."