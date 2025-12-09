Flaute im deutschen Maschinenbau am Arbeitsmarkt sichtbar

Die mit rund einer Million Beschäftigten als Rückgrat der deutschen Wirtschaft geltende Branche steht aber nicht nur wegen der mauen Investitionsbereitschaft seit längerem unter Druck, sondern muss auch die Auswirkungen der US-Zölle verkraften. "Die Strafzölle der Amerikaner auf Stahl und Aluminium, die demnächst höchstwahrscheinlich rund 56 Prozent unserer Maschinenexporte in die USA betreffen, sind Gift für beide Handelspartner. Sie müssen schnell wieder wegverhandelt werden", forderte Kawlath. Laut einer VDMA-Umfrage unter knapp 400 Mitgliedsfirmen hätten fast die Hälfte der Unternehmen einen rückläufigen Auftragseingang aus den USA seit April dieses Jahres gemeldet. Zwei Drittel rechneten mit Umsatzeinbußen infolge der Zölle, fast die Hälfte erwarte Umsatzeinbußen von mehr als zehn Prozent.

Kawlath bekräftigte die Prognose des Verbandes, der 2025 einen Produktionsrückgang von fünf Prozent erwartet. Für 2026 geht der VDMA von einem Plus von einem Prozent aus. "Aber auf diesem Niveau müsste der Zuwachs deutlich größer ausfallen, um von einer echten Wachstumsdynamik zu sprechen", sagte Kawlath mit Blick auf die Aussichten für das kommende Jahr.