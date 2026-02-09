Linde streicht 400 Arbeitsplätze in Deutschland

© APA/APA/dpa/NICOLAS ARMER home Aktuell Nachrichtenfeed

Der amerikanisch-deutsche Industriegasekonzern Linde streicht einem Bericht zufolge mehrere Hundert Arbeitsplätze in seiner Anlagenbausparte. Insgesamt gehe es um 400 Stellen in Höllriegelskreuth bei München und in Dresden, berichtete die "Süddeutsche Zeitung" am Montag ohne Angabe von Quellen. Das entspreche fast jeder vierten Stelle an den beiden Standorten. Die Verhandlungen mit den Arbeitnehmern und dem Betriebsrat liefen, hieß es unter Berufung auf Betroffene.

