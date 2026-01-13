Leitbörsen in Asien überwiegend höher - Nikkei mit Rekord

Der Tokioter Leitindex Nikkei-225 kletterte um 3,1 Prozent auf den Rekordstand von 53.549,16 Punkten. Damit beträgt das Plus in diesem Jahr schon mehr als sechs Prozent. Allerdings hatte am Vortag wegen eines Feiertags kein Handel stattgefunden, womit der Markt auch von Nachholpotenzial profitierte.

Auslöser der Gewinne war ein Bericht über eventuelle Neuwahlen. Premierministerin Sanae Takaichi, die seit Oktober 2025 amtiert, könnte laut der Nachrichtenagentur Kyodo ihre derzeit hohe Popularität nutzen, um ihre Macht durch neue Mehrheitsverhältnisse nach einer Wahl zu festigen. Takaichi steht für eine aggressive Fiskalpolitik und sie befürwortet eine expansive Geldpolitik.

Dies drückte den Yen auf den tiefsten Stand seit Juli 2024. Profiteure waren exportorientierte Werte wie der Autosektor. So waren Titel des Autoherstellers Toyota gefragt. Auch Rüstungsaktien und Werte aus dem Bereich Nukleartechnologie stiegen an.

Die asiatischen Märkte profitierten zudem von ihren günstigeren Bewertungen im Vergleich zu den US-Börsen - und dies bei guten Wachstumsaussichten, was zu Umschichtungen einlädt. US-Drohungen belasteten nach Ansicht der Marktstrategen der Deutschen Bank dagegen nicht allzu sehr. Die US-Regierung will Importe aus allen Ländern, die Geschäfte mit dem Iran machen, mit einem neuen Strafzoll in Höhe von 25 Prozent des Warenwerts belegen. Das kündigte Präsident Donald Trump auf seiner Online-Plattform Truth Social an, offenbar als Reaktion auf die gewaltsame Niederschlagung regierungskritischer Proteste im Iran. Trumps knappe Ankündigung ließ allerdings viele Fragen offen.

Die chinesischen Festlandsbörsen lagen zwar leicht im Minus, die Börse der Sonderverwaltungszone Hongkong legte dagegen zu. So gewann der Hang-Seng-Index 0,71 Prozent auf 26.796,71 Punkte, während der Shanghai Composite um 0,64 Prozent auf 4.138,76 Punkte nachgab. Sollten die Drohungen des US-Präsidenten umgesetzt werden, wäre China als Handelspartner des Iran wohl das Hauptziel.

Australische Aktien legten ebenfalls leicht zu. Der australische ASX All Ordinaries schloss 0,50 Prozent fester mit 9.138,50 Punkten. Moderat hinab ging es in Indien.