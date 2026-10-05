Leitbörsen in Asien schließen mit Gewinnen

Asiens Aktien profitierten von der Erholung an der Wall Street und einem neuen Rekordhoch an der Nasdaq. Grund sei, dass die Wetten auf Zinserhöhungen nachlassen, sagte Marktexperte Stephen Innes. "Schwächere US-Konjunkturdaten haben die Sorge vor einer unmittelbar bevorstehenden Straffung der Geldpolitik durch die Fed etwas gemildert." Allerdings dürften die hohen Ölpreise weiter im Blick bleiben und die Stimmung auch rasch wieder ins Kippen bringen.

Der japanische Leitindex Nikkei-225 schloss 2,4 Prozent höher auf 69.947 Punkten. Während auf dem chinesischen Festland seit Donnerstag nicht gehandelt wurde, zeigte sich in der Sonderverwaltungszone Hongkong der Hang-Seng-Index mit plus 0,3 Prozent auf 24.040 Punkte stabil. Der australische S&P ASX 200 legte ebenfalls um 0,1 Prozent zu und stieg damit auf 8.686 Punkte.