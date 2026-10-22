Für den technologielastigen Nasdaq Composite ging es um 1,66 Prozent auf 26.259,57 Einheiten hinab. Der Dow Jones fiel dagegen um moderatere 0,32 Prozent auf 52.689,19 Punkte. Der marktbreite S&P-500 büßte 0,95 Prozent auf 7.683,66 Zähler ein.

"Die Botschaft scheint immer deutlicher zu werden: Der Markt ist nach wie vor bereit, hohe Investitionen in KI zu belohnen, stellt jedoch immer höhere Anforderungen an die Renditen", sagte Santiago Mateo, Leiter des Aktienbereichs bei CaixaBank AM. "Die Anleger wollen Nachweise dafür, dass sich die Investitionen in ein stärkeres Wachstum, eine bessere Monetarisierung und letztendlich in Gewinnen niederschlagen."

Beim Social-Media- und Technologieriesen Meta waren Kursverluste von 6,7 Prozent zu sehen. Der Konzern investiert im laufenden Jahr 135 bis 145 Milliarden US-Dollar in den Ausbau seiner KI-Infrastruktur. Das Geld dafür liefert weiter das boomende Werbegeschäft.

Den zuletzt erholten Aktien von Tesla brockte der Gewinneinbruch im vergangenen Quartal Verluste von 2,4 Prozent ein. Zwar seien die Resultate insgesamt erfreulich ausgefallen, was etwa die Bruttomarge im Autogeschäft betreffe, schrieb JPMorgan-Analyst Rajat Gupta. Kurzfristig bleibe es aber aus finanzieller Sicht zunächst bei steigenden Betriebskosten und erhöhten Investitionsanstrengungen.

Für die Titel von Lam Research ging es um über zehn Prozent bergab, womit sie auf ein Tief seit April zusteuern. Der Chipindustriezulieferer konnte die Anleger mit seinen weitgehend erwartungsgemäßen Zahlen für das vergangene und Zielen für das laufende Quartal nicht überzeugen.

Negativ sah es zudem beim traditionsreichen IT-Unternehmen IBM aus: Trotz einer überraschend deutlichen Umsatz- und Gewinnsteigerung in den vergangenen Monaten büßten die Aktien zwei Prozent ein. Als möglichen Grund sahen Börsenhändler den lediglich beibehaltenen Jahresausblick.

Dagegen legten Spotify-Titel um 9,4 Prozent zu. Der Streamingdienst steigerte mit Rückenwind durch ein Wachstum der zahlenden sowie werbefinanzierten Abonnements Umsatz und Gewinn deutlich.

Auf ein positiveres Echo bei den Anlegern stießen ansonsten Zahlen aus traditionelleren Branchen. Ein überraschend guter Start ins neue Geschäftsjahr bescherte dem Konsumgüterriesen Procter & Gamble ein Kursplus von 5,4 Prozent.

Die Aktien von Lockheed Martin verteuerten sich um 8,4 Prozent. Der Rüstungskonzern berichtete über einen Großauftrag der US-Streitkräfte für mindestens 850 weitere F-35-Kampfjets und hob dank der hohen Nachfrage nach seinen Raketen-Waffensystemen den Jahresausblick an.