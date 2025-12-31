Leitbörsen in Asien ohne klare Richtung

Die Börsen in Asien haben sich am Mittwoch ohne klare Richtung gezeigt. Der chinesische Shanghai Composite Index beendete den letzten Börsentag des Jahres mit einem knappen Plus von 0,09 Prozent und 3.968,84 Punkten. Der Hang-Seng-Index der Börse Hongkong fiel hingegen in einer verkürzten Handelssitzung um 0,87 Prozent auf 25.630,54 Zähler. An der Börse in Tokio wurde am Silvestertag nicht mehr gehandelt.

