LEG Immobilien schraubt Dividende für 2025 hoch

Auch die Neubewertung des Immobilienbestands fiel für die LEG im abgelaufenen Jahr gegenüber 2024 um 3 Prozent gestiegen.

"Unsere LEG war im Geschäftsjahr 2025 trotz des unverändert herausforderungsvollen Umfeldes sehr erfolgreich", bilanzierte Vorstandschef Lars von Lackum.

Für das Geschäftsjahr 2026 erwarte die LEG ein weiteres signifikantes Ergebniswachstum, bekräftigten die Düsseldorfer am Donnerstag. Der AFFO solle in einer Bandbreite von 220 bis 240 Mio. Euro liegen und würde demnach gegenüber 2025 um weitere 4 Prozent zulegen, wenn er den Mittelwert der Prognose erreicht.

Vor dem Hintergrund der anhaltend hohen Nachfrage nach Wohnraum entwickelten sich die Mieten im deutschen Wohnungsmarkt voraussichtlich auch künftig dynamisch, hieß es weiter. Das Unternehmen sehe daher das Mietwachstum 2026 bei 3,8 bis 4,0 Prozent. Auch der Mittelfrist-Ausblick sei positiv.