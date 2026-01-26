KV-Verhandlungen der Sozialwirtschaft gehen weiter

Die Zahl vier sei nicht in Stein gemeißelt, wurde GPA-Chefverhandlerin Eva Scherz vom Ö1-"Morgenjournal" zitiert. Zentral sei das Gesamtpaket. Das bisherige Angebot des Arbeitgeberverbandes (Sozialwirtschaft Österreich) bezeichnet sie vor dem für den Vormittag geplanten Verhandlungsstart freilich weiterhin als "unzureichend".

"Von uns braucht es nicht weniger, von uns braucht es mehr, überall fehlen uns Kolleginnen und Kollegen und wir erwarten uns einfach, dass es ein gutes Paket gibt, das die Arbeitsbedingungen verbessert und die finanzielle Situation auch verbessert", so die Gewerkschafterin zum ORF-Radio. Sie erwartet ein Entgegenkommen der Arbeitgeberseite und ein Angebot auf Augenhöhe.

Das letzte Angebot der Sozialwirtschaft Österreich sah vor, dass die kollektivvertraglichen Löhne und Gehälter ab 1. April 2026 um 2,3 Prozent steigen. Auf das Gesamtjahr 2026 gesehen würde das einer Erhöhung von 1,72 Prozent entsprechen (da für die ersten drei Monate keine Erhöhung vorgesehen wäre). Die Gewerkschaften lehnen dieses Angebot als "unzureichend" ab.

Sozialwirtschaft Österreich-Chefverhandlerin Yvonne Hochsteiner verwies am Montag gegenüber dem ORF-Radio neuerlich auf die schwierigen äußeren Umstände: Die Budgets, die zumeist von Bund, Ländern und Gemeinden finanziert sind, seien für 2026 beschlossen. "Wir haben versucht, unzählige Gespräche auch mit der Politik, Bund, Länder zu führen, haben aber keine Verbesserung erreicht."

Einmal mehr betonte Hochsteiner, sie verstehe die Position und die Forderungen der Gewerkschaft. Es bestehe jedoch kein Spielraum, sagte sie mit Verweis auf die budgetäre Lage. "Wir wissen, dass wir den Arbeitnehmerinnen hier viel abverlangen, aber wir können nur das zusagen, was wir tatsächlich gegenfinanzieren können. Da braucht es heute einfach eine Bewegung der Arbeitnehmerinnen."

Sollte es bei der fünften KV-Verhandlungsrunde nicht zu einem Abschluss kommen, finden von 28. bis 30. Jänner österreichweit "ausgedehnte Streiks" statt, hatte es nach einer Betriebsräte-Konferenz in Graz geheißen. Bereits nach dem Scheitern der dritten Runde im Dezember war gestreikt worden. "Bei den Maßnahmen hatten wir im Dezember Warnstreiks. Und der nächste Schritt wären dann Streiks, die ausgeweitet werden", sagte Scherz dazu am Montag.

Die Kollektivvertragsverhandlungen der rund 130.000 Beschäftigten in den privaten Gesundheits-, Sozial- und Pflegeberufen laufen nun bereits seit 1. Oktober. Neben den vier Prozent Lohnerhöhung forderte die Gewerkschaft dabei stets diverse Verbesserungen der Arbeitsbedingungen.