Babler stellt sich bei SPÖ-Parteitag zur Wiederwahl

Entschuldigt hat sich der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. Er verzichtet zudem - genauso wie die SPÖ-Landesvorsitzenden Michael Ludwig (Wien), Max Lercher (Steiermark), Sven Hergovich (Niederösterreich) und der designierte Salzburger SPÖ-Chef Peter Eder - auf einen Platz in Parteipräsidium und -vorstand, die ebenfalls gewählt werden. Von den neun Landesparteichefs kandidieren also nur noch Daniel Fellner (Kärnten), Martin Winkler (Oberösterreich), Mario Leiter (Vorarlberg) und Philip Wohlgemuth (Tirol) für die Gremien.

Im Leitantrag finden sich etwa Rufe nach einer Vermögenssteuer, einer gemeinsamen Schule und einer Kindergrundsicherung sowie weiterhin ein Nein zu einer Erhöhung des Pensionsantrittsalters. Das Antragsheft ist mit 216 Seiten recht umfangreich, darin finden sich auch zahlreiche Anliegen der Teilorganisationen.