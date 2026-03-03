Wöginger-Prozess: "Nichts Unrechtes getan"

Zu Beginn gab der Klubchef eine Erklärung ab. "Das Annehmen einer Diversion sei kein Schuldeingeständnis", betonte er darin - er und seine Mitangeklagten hatten ja zum Prozessstart eine Verantwortungsübernahme abgegeben, um eine Diversion zu bekommen. Diese wurde vom Oberlandesgericht (OLG) Linz aber gekippt. Er stehe nach wie vor voll und ganz zu seiner Verantwortungsübernahme, so Wöginger. Er habe damals gesagt, dass es ihm leid tue, "was meine Bitte um Prüfung der Bewerbung alles ausgelöst hat. Und das ist nach wie vor so. Ich würde es heute nicht mehr tun."

Der Bürgermeister sei zu ihm in seine Abgeordneten-Sprechstunde gekommen und habe ihn um Unterstützung bei seiner Bewerbung gebeten, schilderte Wöginger. Bei einem zufälligen Zusammentreffen mit Schmid habe er sinngemäß zu diesem gesagt: "Schaut euch das bitte einmal an. Ich halte ihn für einen geeigneten Kandidaten." Aber "es war zu keinem Zeitpunkt meine Intention, ein unsachliches Ergebnis bei der Besetzung dieses Postens herbeizuführen." Er kenne Schmid schon lange von seiner politischen Arbeit.

Über den Ablauf des Besetzungsverfahrens habe er nichts gewusst und sich darüber "auch keine Gedanken gemacht", so Wöginger, der damals ÖAAB-Obmann war. "Ich war nie Gewerkschaftsfunktionär", betonte er auf Nachfrage der Richterin. Den Bürgermeister kenne er seit 2015, aber nur aus dem beruflichen Umfeld, auch aus dem ÖAAB.

In der "Postenschacher"-Affäre geht es um die Besetzung des Vorstandspostens im Finanzamt Braunau. Den drei Angeklagten wird vorgeworfen, den ÖVP-Kommunalpolitiker wegen dessen Parteizugehörigkeit in den Chefsessel gehievt zu haben. Um sich ein besseres Bild von den Vorgängen zu machen, befragt der Schöffensenat im Landesgericht Linz die Angeklagten getrennt voneinander.

Der Erstangeklagte war Vorsitzender der Hearingkommission und soll den Bürgermeister aus eigener Parteinähe besser bewertet haben als eine andere Kandidatin. Er bestreitet das. Der Zweitangeklagte, ein Mitglied der Hearingkommission, soll dies auf Zuruf von Schmid gemacht haben, was Chats untermauern. Der Zweitangeklagte bestätigte zwar den Interventionsversuch Schmids, will diesem aber nicht nachgekommen sein. In Wöginger sieht die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft die Quelle der Intervention, er wird daher als Bestimmungstäter geführt.

Schmid informierte daraufhin auch seinen unmittelbaren Vorgesetzten, den damaligen ÖVP-Finanzminister Hans Jörg Schelling, dass die "Intervention von Wöginger" erfolgreich war. Schelling bestellte den Bürgermeister mit nicht exakt datiertem Dienstauftrag zwischen 27. und 31. März 2017 zum Vorstand des Finanzamtes Braunau. Wie ein Sprecher der WKStA gegenüber dem "Standard" - und in der Folge gegenüber der APA - am Dienstag sagte, wird gegen den ehemaligen Minister nach wie vor gesondert ermittelt. Darüber hinaus laufe auch noch ein Verfahren in der "Causa Siegfried Wolf" gegen den Ex-Minister, schreibt die Zeitung.