Kommunalkredit im Halbjahr 2025 mit Ergebnisrückgang

Der Return-on-Equity nach Steuern betrug 12,1 Prozent. Das Neugeschäftsvolumen lag im Zeitraum von Jänner bis Juni bei über 630 Mio. Euro. Die Cost-Income-Ratio verbesserte sich auf 37,9 Prozent, nach 39 Prozent in der Vergleichsperiode. "Während das erste Quartal verhalten verlief, zog die Pipeline der Kommunalkredit ab Mai deutlich an", heißt es in der Aussendung.

Bei der Kommunalkredit Austria steht demnächst ein Wechsel an der Spitze an. Ab 1. September übernimmt Jacques Ripoll das Amt des CEO von Sebastian Firlinger, der die Position neben seinen Aufgaben als Finanz- und Risikochef (CFO und CRO) seit August 2024 interimistisch innehat. Im August 2024 wurde dem damaligen Vorstandsvorsitzenden, Karl-Bernd Fislage, bei einer außerordentlichen Hauptversammlung das Misstrauen ausgesprochen. Ripoll wird auf drei Jahre bestellt. Firlinger bleibt nach dem Wechsel weiter als CFO und CRO im Vorstand.