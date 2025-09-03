Kapsch TrafficCom streicht Dividende für 2024/25

Neben der Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat wurde die ehemalige Wissenschaftsministerin Sonja Hammerschmid wieder in den Aufsichtsrat gewählt. Zudem bestellte die Hauptversammlung PwC Wien zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für 2025/26. Darüber hinaus erhielt der Vorstand die Ermächtigung, in den kommenden 30 Monaten bis zu 10 Prozent der eigenen Aktien zurückzukaufen und zu veräußern.

Erst vor zwei Wochen hatte Kapsch für das erste Quartal 2025/26 deutlich weniger Umsatz, aber einen höheren Gewinn ausgewiesen. Das Periodenergebnis drehte dabei von minus 9,0 Mio. Euro auf plus 10,3 Mio. Euro.