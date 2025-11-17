Johnson & Johnson kauft Krebsspezialisten für 3 Mrd. Dollar

Für J&J ist es nicht der erste Milliardenzukauf in diesem Jahr: Bereits Anfang 2025 hatte der Konzern die Übernahme von Intra-Cellular für 14,6 Mrd. Dollar angekündigt.

Das Mittel HLD-0915 ist eine einmal täglich oral einzunehmende Therapie, die auch bei Resistenzen gegen herkömmliche Behandlungen wirken soll. "Die Übernahme stärkt unsere Onkologie-Pipeline mit einem vielversprechenden Wirkstoff gegen Prostatakrebs und bietet einen potenziellen mittel- und langfristigen Wachstumstreiber", erklärte Jennifer Taubert, Chefin der Pharmasparte Innovative Medicine. Die bisherigen Studienergebnisse von HLD-0915 zeigten eine beeindruckende vorläufige Wirksamkeit bei einem guten Sicherheitsprofil. Die Technologieplattform von Halda könne zudem zur Entwicklung von Medikamenten gegen andere solide Tumore wie Brust- und Lungenkrebs eingesetzt werden.