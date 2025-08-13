Jenoptik wird vorsichtiger für 2025

Allerdings hätten sich die Risiken aufgrund der unberechenbaren US-Zollpolitik für heuer und nächstes Jahr weiter erhöht. Für 2025 erwartet der Vorstand nun nur noch die untere Hälfte der bisherigen Prognosespannen bei Umsatz und operativer Marge zu erreichen. Jenoptik peilt Erlöse auf dem Niveau des Vorjahres (1,12 Mrd. Euro) an - dies beinhalte sowohl einen Rückgang als auch einen Anstieg um 5 Prozent. Vom Erlös sollen 18 bis 21 Prozent als operatives Ergebnis (EBITDA) hängen bleiben. Im Vorjahr hatte die Marge 19,9 Prozent betragen.

In den ersten sechs Monaten ging das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) im Jahresvergleich um 22,3 Prozent auf 78,8 Mio. Euro zurück. Die entsprechende Marge sank von 18,8 auf 15,8 Prozent. Der Umsatz des Thüringer Unternehmens schrumpfte um fast 8 Prozent auf gut 498 Mio. Euro.