Italienische Post wird stärkster Aktionär von Telecom Italia

Die italienische Post erhöht ihren Anteil am früheren italienischen Monopolisten Telecom Italia (TIM). So hat "Poste Italiane" vom französischen Konzern Vivendi einen 15-prozentigen Anteil an TIM für 684 Millionen erworben, teilte die Post mit. Nach ihrem Einstieg Anfang Februar bei TIM mit einer Beteiligung von 9,8 Prozent wird die italienische Post mit einem Anteil von 24 Prozent stärkster Aktionär der Telekommunikationsgesellschaft.

