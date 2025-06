Eurozone: Inflation im Mai unter EZB-Zielmarke von 2 Prozent

© APA/APA/dpa/Uli Deck home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Inflation in der Eurozone ist im Mai erstmals seit Monaten unter die Zielmarke der Europäischen Zentralbank (EZB) gefallen. Waren und Dienstleistungen in der 20-Länder-Gemeinschaft verteuerten sich um durchschnittlich 1,9 Prozent zum Vorjahresmonat, wie das EU-Statistikamt Eurostat am Mittwoch seine erste Schätzung bestätigte.

von APA