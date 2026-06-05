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Meta erwägt laut "FT" Kapitalerhöhung, Aktie fällt stark

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Kapitalerhöhung im Umfang von mehreren zehn Mrd. Dollar
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Der Facebook-Konzern Meta erwägt einem Pressebericht zufolge eine Kapitalerhöhung im Umfang von mehreren zehn Milliarden US-Dollar. Das Geld solle in die Entwicklung der KI-Infrastruktur fließen, berichtete die "Financial Times" am Freitag auf ihrer Onlineseite. Meta hatte Ende April Investitionen von 125 bis 145 Milliarden Dollar (107 bis 125 Mrd. Euro) in Aussicht gestellt. Die vorherige Spanne hatte bei 115 bis 135 Milliarden Dollar gelegen.

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2025 gab der Konzern vor allem für den Ausbau von Rechenzentren für Künstliche Intelligenz gut 72 Mrd. Dollar aus. Die Ankündigung hatte den Aktienkurs deutlich belastet. Am Freitag verlor das Papier in einem ohnehin schwierigen Marktumfeld bis zu sieben Prozent.

Meta-Chef Mark Zuckerberg hat große Ambitionen, Rivalen wie den ChatGPT-Entwickler OpenAI sowie Google und Elon Musks KI-Firma xAI bei Künstlicher Intelligenz zu überflügeln. Dafür ist er bereit, viele Milliarden auszugeben - selbst mit dem Risiko, zu viele Rechenzentren-Kapazitäten aufzubauen.

Die Google-Konzernmutter Alphabet hatte am Dienstag eine Kapitalerhöhung über 80 Mrd. Dollar angekündigt. Diese dürfte damit eine der größten aller Zeiten sein. Im Zuge des Geschäfts übernimmt auch die Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway von US-Investorenlegende Warren Buffett Papiere für 10 Milliarden Dollar.

DAVOS - SCHWEIZ: FOTO: APA/APA/AFP/INA FASSBENDER

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