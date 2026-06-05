Inflation in der Türkei erreicht im Mai 32,6 Prozent

Die Verbraucherpreise in der Türkei steigen weiterhin rasant. Die Teuerung betrug im Mai 32,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, zeigten am Freitag Daten des türkischen Statistikinstituts Tüik. Im April hatte sie 32,4 Prozent betragen. Besonders in den Bereichen Bildung, Wohnkosten mit Haushaltsenergie, Ernährung und Transport stiegen die Preise überdurchschnittlich. Die türkische Inflationsrate liegt seit Dezember 2021 über 30 Prozent.

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