S&P bremst Hoffnungen auf schnelle SpaceX-Aufnahme in Index

Damit ist eine schnelle Aufnahme von SpaceX in den Leitindex S&P 500 nach dem geplanten Börsengang faktisch vom Tisch. Unternehmen müssen mindestens zwölf Monate an einer anerkannten Börse notiert sein, bevor sie für den S&P 500 infrage kommen.

SpaceX strebt bei seinem Börsendebüt einen Erlös von 75 Milliarden Dollar (64,4 Mrd. Euro) an, was einer Bewertung des Unternehmens mit 1,75 Billionen Dollar entspräche und es sofort in die Riege der zehn wertvollsten US-Konzerne katapultieren würde. Während der S&P-Konkurrent FTSE Russell neue Regeln für eine beschleunigte Indexaufnahme angekündigt hat, für die SpaceX infrage kommt, pocht S&P auf nachweisliche Profitabilität und eine längere Börsenhistorie.

Eine rasche Indexaufnahme nach einem Börsengang kann Liquidität und Sichtbarkeit einer Aktie erhöhen und Mittel passiver Fonds anziehen. Die zusätzliche Nachfrage kann den Kurs stützen.