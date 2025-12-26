Inflation in Tokio schwächte sich ab

Grund für die Abschwächung waren vor allem gesunkene Strom- und Gasrechnungen. Ein von der Bank of Japan (BOJ) genau beobachteter Index, der die Preise für frische Lebensmittel und Energie ausklammert, legte um 2,6 ⁠Prozent zu. Die Daten dürften die Erwartungen an weitere Zinserhöhungen durch die japanische Notenbank untermauern.

Die BOJ hatte erst in der vergangenen Woche die Zinsen auf ein 30-Jahres-Hoch von 0,75 Prozent angehoben. Damit unternahm sie einen weiteren Schritt zur Beendigung ihrer jahrzehntelangen ultralockeren Geldpolitik. Die Kerninflation liegt seit fast vier Jahren über dem Zwei-Prozent-Ziel der Währungshüter. Die Notenbank will die Daten auf ihrer nächsten Sitzung ⁠am 22. und 23. Jänner prüfen, wenn sie neue vierteljährliche Wachstums- und Inflationsprognosen vorlegt.