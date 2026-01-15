Deutsche Wirtschaft 2025 zurück auf Wachstumskurs

Im neuen Jahr dürften Milliardenausgaben für Infrastruktur wie Straßen und Schienen sowie für Verteidigung für Auftrieb sorgen. Helfen dürfte der Konjunktur auch, dass es 2026 mehr Arbeitstage gibt, weil mehr Feiertage auf ein Wochenende fallen.

Einen spürbaren Aufschwung erwarten viele Ökonomen allerdings erst ab 2027, wenn die gewaltigen Summen, die der Staat in die Hand nimmt, ihre volle Wirkung entfalten. Damit jedoch die Lockerung der Schuldenbremse und die so ermöglichten Ausgaben kein Strohfeuer erzeugen, seien Reformen zwingend.

"Zu Jahresbeginn gibt es zumindest den Hoffnungsschimmer, dass wir die Talsohle endlich erreicht haben", sagte DIHK-Hauptgeschäftsführerin Helena Melnikov. "Es liegt allerdings noch ein weiter Weg vor uns, bis wir einen echten Aufschwung sehen werden."

Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank, sprach von einer geringen Wachstumsausbeute. Die Hoffnung auf einen Trendwechsel 2026 sei dennoch berechtigt. So werde die Produktion wohl anziehen, zudem dürften sich Projekte aus den Infrastruktur-Sondervermögen in den Auftragsbüchern niederschlagen. "Die deutsche Wirtschaft kann sich deshalb auf höhere Wachstumsraten freuen."

Zum Jahresende 2025 nahm die deutsche Wirtschaft bereits etwas Fahrt auf. Auf Basis vorläufiger Daten schätzen die Statistiker, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im vierten Quartal zum Vorquartal preis-, saison- und kalenderbereinigt um 0,2 Prozent zulegte.

"Das Wachstum ist vor allem auf die gestiegenen Konsumausgaben der privaten Haushalte und des Staates zurückzuführen", sagte die Präsidentin des Statistischen Bundesamtes, Ruth Brand, in Berlin.

Eine große Belastung für die deutsche Wirtschaft die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump. Die Exporte schrumpften 2025 im dritten Jahr in Folge (minus 0,3 Prozent), während die Importe deutlich wuchsen (plus 3,6 Prozent). "Die Exportwirtschaft sah sich heftigem Gegenwind ausgesetzt durch die höheren US-Zölle, die Euro-Aufwertung und die stärkere Konkurrenz aus China", sagte Brand.

Zudem halte die Investitionsschwäche der Unternehmen an. Sowohl in Ausrüstungen, zu denen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge zählen, als auch Bauten sei weniger investiert worden.

Vor allem die Industrie bekommt die Flaute zu spüren. Dort wurde laut der Statistiker das dritte Jahr in Folge weniger erwirtschaftet. Schlüsselbranchen wie Auto- und Maschinenbau verzeichneten Einbußen, energieintensive Branchen wie die Chemieindustrie unterschritten das niedrige Niveau der Vorjahre nochmals. Rückgänge gab es auch im Baugewerbe, etwa wegen der Krise im Wohnungsbau.

Gestützt wurde die Wirtschaft dagegen vom Konsum der Verbraucher, die trotz gestiegener Preise, etwa für Lebensmittel, um 1,4 Prozent zulegten. Besonders für Gesundheit gaben sie mehr Geld aus, aber auch für Mobilität, etwa für Auto-Käufe.

Der Staatskonsum stieg 2025 mit plus 1,5 Prozent etwas noch stärker - vor allem, weil die Sozialversicherung mehr Geld für Krankenhaus-und Arztbehandlungen, Medikamente sowie Pflege ausgab.

Die Wirtschaftsflaute trifft auch den Arbeitsmarkt, wenngleich er robust bleibt. Im Jahresschnitt 2025 waren 46 Millionen Menschen in Deutschland erwerbstätig. Damit kam der langjährige Anstieg der Erwerbstätigenzahl zum Erliegen.

Das deutsche Wirtschaftsministerium beurteilte die Lage insgesamt zurückhaltend. Mit dem Fiskalpakets dürfte sich die Konjunktur zwar stabilisieren und im Jahresverlauf an Dynamik gewinnen. Jüngste Daten signalisierten aber noch keine breite Belebung, so die Einschätzung.

Deutlicher wird Dekabank-Chefvolkswirt Ulrich Kater. "Wirtschaftlich war 2025 ein weiteres verlorenes Jahr für Deutschland", meint er. Das kleine Wachstum hänge am privaten Konsum und den Staatsausgaben. "Die für das langfristige Wachstum und die Wettbewerbsfähigkeit wichtigen Investitionen sind dagegen weiter gesunken." Dabei seien die Herausforderungen mit den US-Zöllen, Konkurrenz aus China und technologische Revolutionen historisch groß.

Die steigenden Staatsausgaben zeigen sich auch in der Staatsquote - dem Verhältnis der Staatsausgaben zur Wirtschaftsleistung: Sie lag 2025 bei 50,3 Prozent und stieg damit erstmals seit der Corona-Pandemie über die 50-Prozent-Marke.

Insgesamt wuchsen die Einnahmen des Staates aber noch stärker als die Ausgaben. Nach vorläufigen Daten belief sich das Defizit von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialversicherung auf rund 107 Milliarden Euro. Gemessen an der Wirtschaftsleistung betrug das Defizit 2,4 Prozent - nach 2,7 Prozent 2024.

Damit hielt Deutschland die europäische Verschuldungsregel ein: Der europäische Stabilitäts- und Wachstumspakt erlaubt ein Haushaltsdefizit von höchstens 3 Prozent.