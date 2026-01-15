Richemont wuchs im Weihnachtsquartal über Markterwartungen

© APA/APA/AFP/FABRICE COFFRINI home Aktuell Nachrichtenfeed

Der Schweizer Luxusgüterkonzern Richemont (Jaeger-Le Coultre, Piaget) hat den Umsatz im wichtigen Weihnachtsquartal klar gesteigert. Die Markterwartungen wurden dabei klar übertroffen. Im dritten Quartal 2025/26 (per Ende Dezember) stieg der Umsatz um 4 Prozent auf 6,4 Milliarden Euro, wie Richemont am Donnerstag mitteilte. In Lokalwährungen legten die Verkäufe sogar um elf Prozent zu. Das sind mehr als im Rekord-Vorjahresquartal, als der Konzern plus zehn Prozent schaffte.

