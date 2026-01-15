BlackRock steigert verwaltetes Vermögen auf Rekordwert

Der bereinigte Gewinn war von Oktober bis Dezember 2024 bei 1,87 Mrd. Dollar oder 11,93 Dollar je Aktie. Die Aktie legte im vorbörslichen Handel um 2,5 Prozent zu. Die Rally an den US-Börsen im vergangenen Jahr wurde von der Begeisterung über Künstliche Intelligenz, nachlassenden Zinssorgen und einem stetigen Wirtschaftswachstum angetrieben. Dies führte bei BlackRock zu starken Zuflüssen von insgesamt 267,8 Mrd. Dollar, angeführt vom Geschäft mit börsengehandelten Fonds (ETFs).