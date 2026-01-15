BlackRock steigert verwaltetes Vermögen auf Rekordwert

Der weltgrößte Vermögensverwalter BlackRock hat im vierten Quartal dank einer Börsenrally mehr verdient und sein verwaltetes Vermögen auf einen Rekordwert gesteigert. Der bereinigte Gewinn stieg in den drei Monaten bis Ende Dezember auf 2,18 Mrd. Dollar (1,87 Mrd. Euro) oder 13,16 Dollar je Aktie, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Das verwaltete Vermögen kletterte auf den Rekordwert von 14,04 Billionen Dollar nach 11,55 Billionen Dollar im Vorjahreszeitraum.
Der bereinigte Gewinn war von Oktober bis Dezember 2024 bei 1,87 Mrd. Dollar oder 11,93 Dollar je Aktie. Die Aktie legte im vorbörslichen Handel um 2,5 Prozent zu. Die Rally an den US-Börsen im vergangenen Jahr wurde von der Begeisterung über Künstliche Intelligenz, nachlassenden Zinssorgen und einem stetigen Wirtschaftswachstum angetrieben. Dies führte bei BlackRock zu starken Zuflüssen von insgesamt 267,8 Mrd. Dollar, angeführt vom Geschäft mit börsengehandelten Fonds (ETFs).