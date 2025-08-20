Inflation im Juli auf 3,6 Prozent gestiegen

Die Kosten für Restaurants und Hotels stiegen im Schnitt um 5,8 Prozent. Für Wohnung, Wasser und Energie mussten die Verbraucherinnen und Verbraucher um 5,7 Prozent mehr bezahlen, während die Preise für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke um 5,2 Prozent stiegen. Verschiedene Waren und Dienstleistungen verteuerten sich im Jahresabstand um 4,7 Prozent.

Für Freizeit und Kultur mussten die Verbraucherinnen und Verbraucher ebenfalls tiefer in die Tasche greifen. Hier stiegen die Preise um 3,9 Prozent. Mit einem Anstieg um 0,3 Prozent war der Preisanstieg für Verkehr durchaus moderat. Bekleidung und Schuhe wirkten sich hingegen inflationsdämpfend aus - wenn auch nicht mehr so stark wie zuvor. Die Preise für diese Produkte gaben um 0,2 Prozent nach.