Trend Logo
Abo

illwerke vkw erneuern Vermuntwerk um 95 Millionen Euro

Subressort
Nachrichtenfeed
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Generalsanierung des 1930 eröffneten Wasserkraftwerks
 © APA/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL
©APA/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL
  1. home
  2. Aktuell
  3. Nachrichtenfeed
Der Vorarlberger Energieversorger illwerke vkw hat im Sommer die Generalsanierung des Vermuntwerks in Partenen (Montafon) in Angriff genommen. Bis Oktober 2026 sollen sämtliche Arbeiten abgeschlossen sein, im Zuge der 95 Millionen Euro teuren Renovierung des Wasserkraftwerks wird die jährliche Stromproduktion von 270 auf etwa 286 Gigawattstunden erhöht. Die Maschinenabwärme werde künftig zur Beheizung der Gebäude genutzt, außerdem reduziere sich der Wartungsaufwand, hieß es.

von

Das Vermuntwerk wurde nach Angaben des Unternehmens 1930 als damals leistungsstärkstes Kraftwerk Österreichs eröffnet. Im Zuge der Generalsanierung werden die bestehenden Maschinensätze demontiert und durch zwei hocheffiziente Maschinen ersetzt. Installiert werden zwei sechsdüsige horizontale Peltonmaschinen, aktuell sei weltweit nur eine derartige Anlage im Einsatz. Komplett erneuert wird zudem die gesamte Kraftwerkstechnik samt Freiluftschaltanlage. Beim historischen Kraftwerkhaus werden Gebäudehülle und Heizungsanlagen energetisch auf den neuesten Stand gebracht. Weiters wird im Bereich des Speichers Vermunt gearbeitet: Dort stehen umfangreiche Instandhaltungsmaßnahmen an der Sperre und am Einlaufbauwerk an. Außerdem soll ein nachhaltiges Sedimentmanagement etabliert werden.

Über die Autoren

Logo
Bleiben Sie im trend.
Jetzt abonnieren