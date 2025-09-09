illwerke vkw erneuern Vermuntwerk um 95 Millionen Euro

Das Vermuntwerk wurde nach Angaben des Unternehmens 1930 als damals leistungsstärkstes Kraftwerk Österreichs eröffnet. Im Zuge der Generalsanierung werden die bestehenden Maschinensätze demontiert und durch zwei hocheffiziente Maschinen ersetzt. Installiert werden zwei sechsdüsige horizontale Peltonmaschinen, aktuell sei weltweit nur eine derartige Anlage im Einsatz. Komplett erneuert wird zudem die gesamte Kraftwerkstechnik samt Freiluftschaltanlage. Beim historischen Kraftwerkhaus werden Gebäudehülle und Heizungsanlagen energetisch auf den neuesten Stand gebracht. Weiters wird im Bereich des Speichers Vermunt gearbeitet: Dort stehen umfangreiche Instandhaltungsmaßnahmen an der Sperre und am Einlaufbauwerk an. Außerdem soll ein nachhaltiges Sedimentmanagement etabliert werden.