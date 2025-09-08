Trend Logo
IAA - Stellantis gibt reines E-Auto-Ziel für 2030 auf

CO2-Ziele 2035 laut Stellantis-Europachef nicht erreichbar
 © APA/APA/AFP/MARCO BERTORELLO
Der Autobauer Stellantis kippt sein Ziel einer vollständigen Umstellung auf E-Autos bis 2030. Dieses Ziel werde in der für das erste Quartal 2026 erwarteten neuen Version des Strategieplans "Dare Forward 2030" nicht mehr enthalten sein, sagte Europa-Chef Jean-Philippe Imparato am Montag auf der Automesse IAA in München.

Andere Vorgaben aus dem Strategieplan des französisch-italienischen Konzerns könnten jedoch bestehen bleiben. Imparato erklärte zudem, die CO2-Emissionsziele der Europäischen Union für das Jahr 2035 seien für keinen Autohersteller mehr erreichbar.

