IAA - Stellantis gibt reines E-Auto-Ziel für 2030 auf

Der Autobauer Stellantis kippt sein Ziel einer vollständigen Umstellung auf E-Autos bis 2030. Dieses Ziel werde in der für das erste Quartal 2026 erwarteten neuen Version des Strategieplans "Dare Forward 2030" nicht mehr enthalten sein, sagte Europa-Chef Jean-Philippe Imparato am Montag auf der Automesse IAA in München.
Andere Vorgaben aus dem Strategieplan des französisch-italienischen Konzerns könnten jedoch bestehen bleiben. Imparato erklärte zudem, die CO2-Emissionsziele der Europäischen Union für das Jahr 2035 seien für keinen Autohersteller mehr erreichbar.
