Hugo Boss will eigene Aktien zurückkaufen

Gleichzeitig wollen der Vorstand und der Aufsichtsrat den Aktionären für das vergangene Geschäftsjahr nur das gesetzliche Minimum ausschütten. Der Hauptversammlung soll eine Mindestdividende je Aktie von 4 Cent vorgeschlagen werden, teilte Hugo Boss weiter mit. Ein Jahr zuvor hatten die Aktionäre noch 1,40 Euro je Anteilsschein bekommen.

Im Schnitt würde mit der Mindestdividende und dem Aktienrückkauf eine jährliche Aktionärsrendite erzielt, die in etwa dem für 2024 ausgeschütteten Niveau entspreche. Zudem werde damit das Unternehmen finanziell flexibler, hieß es. Die Aktie konnte von der Ankündigung des Aktienrückkaufs nur kurz profitieren und gab entsprechende Kursgewinne schnell wieder ab.