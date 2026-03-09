Henkel übernimmt Haarpflege- und Stylingmarke in den USA

Finanzielle Details nannte der Konzern nicht. Die Transaktion stehe unter den üblichen Vollzugsbedingungen und kartellrechtlichen Genehmigungen, so Henkel. "Die geplante Übernahme von Not Your Mother's untermauert unsere Strategie, das Portfolio durch attraktive und wertsteigernde Akquisitionen auszubauen", sagte Konzernchef Carsten Knobel laut Mitteilung.

Im Geschäftsjahr 2025 erzielte die Marke "Not Your Mother's" mit Shampoos, Conditionern, Treatments und Styling-Produkten laut Mitteilung einen Umsatz von rund 190 Mio. Euro und ein zweistelliges Wachstum. Das Portfolio umfasse in den USA bekannte Produktlinien wie Curl Talk, Clean Freak, Beach Babe, Plump for Joy und All Eyes On Me.