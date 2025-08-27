HP mit überraschend starkem Wachstum

Die Erlöse stiegen den Angaben zufolge um etwa drei Prozent auf 13,93 Milliarden Dollar. Der Gewinn lag mit 0,75 Dollar je Aktie im Rahmen der Analystenprognosen. Für das laufende Quartal stellte der US-Konzern ein Nettoergebnis zwischen 0,87 und 0,97 Dollar je Aktie in Aussicht.